В понедельник обещают усиление ветра до 15 м/с

На дорогах будет скользко.

В понедельник, 12 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на .ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Подует сильный ветер со скоростью 15 м/с. Дороги покроются льдом.

В Северной столице потеплеет до +2…+3 градусов. В Ленобласти тоже ожидаются положительные значения температуры. Добавим, что уже оттепель начнется вечером в воскресенье.

Ранее на Piter.tv: штормовой ветер повредил светильники Троицкого моста.

Фото: Pxhere