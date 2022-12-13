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В понедельник обещают усиление ветра до 15 м/с
Сегодня, 13:55
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В понедельник обещают усиление ветра до 15 м/с

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На дорогах будет скользко.

В понедельник, 12 февраля, в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на .ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Подует сильный ветер со скоростью 15 м/с. Дороги покроются льдом. 

 В Северной столице потеплеет до  +2…+3 градусов. В Ленобласти тоже ожидаются положительные значения температуры. Добавим, что уже оттепель начнется вечером в воскресенье.

Ранее на Piter.tv: штормовой ветер повредил светильники Троицкого моста.

Фото: Pxhere

Теги: ветер, климат, погода, природа, прогноз погоды, усиление ветра
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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