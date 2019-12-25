Ленобласть 27 октября окутает туман

Воздух прогреется до +5...+10 градусов.

В четверг, 27 октября, в Ленобласти ожидается туман. В большинстве районов выпадут осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью температура воздуха составит +3...+8 градусов, днем потеплеет до +5...+10 градусов. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

В связи с туманом сотрудники МЧС попросили водителей быть осторожными на дороге. Им напомнили о снижении видимости. Автомобилистам порекомендовали соблюдать скоростной режим и не совершать "красивых" маневров.

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Фото: Piter.tv