Автоэксперт Холодов рассказал, стоит ли сейчас переходить на зимнюю резину

Лучше всего перейти на зимний вариант, когда в Северной столице похолодает до -5 градусов.

До наступления небольших морозов водителям Петербурга и Ленобласти можно не переходить на зимнюю резину. Об этом заявил телеканалу "Санкт-Петербург" вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев", автоэксперт Александр Холодов.

Специалист рассказал, что со сменой шин не нужно торопиться. Сейчас погода в городе изменчивая. Лучше всего перейти на зимний вариант, когда в Северной столице похолодает до -5 градусов, а на дорогах образуется лед.

Если поменять покрышки рано, то возможно быстрое выпадение шипов, резина быстрее износится.

В некоторых районах Ленобласти температура воздуха ниже, чем в Петербурге. Поэтому автомобилистам, которые ездят по пригородам, можно приобрести зимние шины.

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