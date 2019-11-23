На трассе "СПб – Псков" в аварии погиб 65-летний водитель ВАЗ

Он по неустановленной причине выехал на встречную полосу.

Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и погиб в ДТП на автомобильной дороге "Спб – Псков". Об этом стало известно Piter.tv.

Ранним утром 24 октября в Лужском районе на дороге "Спб – Псков", 65-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом. После столкновения большегруз наехал на силовое ограждения и опрокинулся в левый по ходу движения кювет.

Водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. За 2021-2022 год он 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Водитель большегруза к административной ответственности за нарушение ПДД на территории РФ за 2021-2022 год не привлекался.

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Фото: Piter.tv