В Ленобласти воздух 9 сентября прогреется до +26 градусов

В Ленобласти в понедельник, 9 сентября, ожидается теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Завтра будет малооблачно, без осадков. Ночью местами возможен слабый туман.
Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время +6...+11 градусов, местами – до +3 градусов, у водоемов – до +14 градусов, днем – около +21...+26 градусов. Атмосферное давление понизится.
Сегодня в Ленобласти столбики термометров показывают +21…+26 градусов.
Фото: Piter.TV
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