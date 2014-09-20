В Ленобласти воздух 9 сентября прогреется до +26 градусов

Завтра будет малооблачно, без осадков.

В Ленобласти в понедельник, 9 сентября, ожидается теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Завтра будет малооблачно, без осадков. Ночью местами возможен слабый туман.

Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха в ночное время +6...+11 градусов, местами – до +3 градусов, у водоемов – до +14 градусов, днем – около +21...+26 градусов. Атмосферное давление понизится.

Сегодня в Ленобласти столбики термометров показывают +21…+26 градусов.

Фото: Piter.TV