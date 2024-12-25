В Ленобласти 7 января будет ветрено и до +1 градуса

Атмосферное давление понизится.

В Ленобласти днем 7 января столбики термометров покажут до +1 градуса, сообщили в МЧС России по региону.

Отмечается, что завтра будет облачно. Ночью на западе области пройдет небольшой снег, а утром и днем ожидается местами мокрый снег. В дневное время в отдельных районах прогнозируют отложение мокрого снега и гололед.

Подует юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, местами до -15...-20 градусов, а днем -4...+1 градус, на востоке местами до -8 градусов. Атмосферное давление понизится.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев в ближайшие дни.

Фото: Piter.TV