Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидает петербуржцев в ближайшие дни

К 8 января в городе потеплеет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни в городе.

Минувшей ночью температура понизилась до -13…-16 градусов, однако в середине ночи начало теплеть. А 6 января погоду определит барический гребень, поэтому осадков не ожидается.

Снег в Северной столице пойдет утром 7 января и продлится всю первую половину дня, после этого будет перерыв. Осадки вернутся к вечеру. Южный ветер усилится уже сегодня, а с приходом циклона его скорость достигнет 5-10 м/с.

В связи с этим направлением ветра температура воздуха будет очень медленно повышаться и только вечером может приблизиться к 0 гр. Так что оттепель откладывается еще на непродолжительное время. Целый зимний день у нас с вами есть. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Но ветер повернет к юго-западному, потом западному направлению, и все же принесет к Петербургу тепло. Так, 8 и 9 января температура воздуха повысится до +1…+2 градусов. Осадки ожидают в виде мокрого снега, местами с дождем.

Фото: Piter.TV