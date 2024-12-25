  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге 6 января ожидается до -6 градусов
Сегодня, 9:20
56
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 6 января ожидается до -6 градусов

0 0

Ожидается облачная с прояснениями погода.

Петербург 6 января окажется под влиянием гребня антициклона, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой снег. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус. 

Температура воздуха в Северной столице -4…-6 градусов, в Ленобласти -3…-8 градусов. Подует южный ветер со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 756 миллиметров рт. ст., что ниже нормы.

А завтра, 7 января, временами снег, столбики термометров покажут -2…-4 градуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: михаил леус, погода в январе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии