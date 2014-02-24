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В Ленобласти неделя начнется с осадков и сильного ветра
Сегодня, 16:16
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В Ленобласти неделя начнется с осадков и сильного ветра

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В понедельник в регионе заметно потеплеет.

В Ленобласти завтра, 7 ноября, ожидается сильный ветер. В регионе выпадет снег и пройдет дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Столбики термометров ночью покажут 0...+5 градусов, днем потеплеет до +7 градусов. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: петербуржцев на следующей неделе удивит аномально теплая погода.

Фото:  pixabay

Теги: климат, погода, погода в ленобласти, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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