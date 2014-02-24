В Ленобласти неделя начнется с осадков и сильного ветра

В понедельник в регионе заметно потеплеет.

В Ленобласти завтра, 7 ноября, ожидается сильный ветер. В регионе выпадет снег и пройдет дождь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью покажут 0...+5 градусов, днем потеплеет до +7 градусов. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее на Piter.tv: петербуржцев на следующей неделе удивит аномально теплая погода.

Фото: pixabay