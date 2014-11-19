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В понедельник Ленобласть настигнут дожди
Сегодня, 14:40
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В понедельник Ленобласть настигнут дожди

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Однако отступления жары ждать не стоит.

В понедельник, 4 июля, в Ленобласти выпадут осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

В некоторых районах прогремят грозы. Подует западный, юго-западный ветер. Ночью его порывы будут достигать 9 м/с, днем 6-11 м/с. 

Столбики термометров в темное время суток покажут +13...+18 градусов, в светлое - жители увидят +25...+30 градусов. Жара не покинет Ленобласть в начале недели. 

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее на Piter.tv:  Лемболовское озеро очистили от острых кусков металла.

Фото: Piter.tv 

Теги: мчс, погода в ленобласти, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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