В понедельник Ленобласть настигнут дожди

Однако отступления жары ждать не стоит.

В понедельник, 4 июля, в Ленобласти выпадут осадки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В некоторых районах прогремят грозы. Подует западный, юго-западный ветер. Ночью его порывы будут достигать 9 м/с, днем 6-11 м/с.

Столбики термометров в темное время суток покажут +13...+18 градусов, в светлое - жители увидят +25...+30 градусов. Жара не покинет Ленобласть в начале недели.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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Фото: Piter.tv