Лемболовское озеро очистили от острых кусков металла

Спасатели провели рейд на пляже после просьбы людей, которые наткнулись на опасные предметы в воде.

Из Лемболовского озера вытащили опасные предметы, которые угрожали здоровью купальщиков. Так, специалисты Аварийно-спасательной службы Ленобласти нашли в воде острые куски металла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Спасатели провели рейд на пляже после просьбы людей, которые наткнулись на опасные предметы в воде. Отметим, что представители службы пришли на помощь купальщикам, несмотря на то, что здесь запрещено плавать.

Известно, что ежедневно спасатели проверяют пляжи более 50 рек и озер.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, где можно купаться в Ленобласти.

Фото: Piter.tv