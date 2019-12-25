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Лемболовское озеро очистили от острых кусков металла
Сегодня, 14:01
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Лемболовское озеро очистили от острых кусков металла

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Спасатели провели рейд на пляже после просьбы людей, которые наткнулись на опасные предметы в воде.

Из Лемболовского озера вытащили опасные предметы, которые угрожали здоровью купальщиков. Так, специалисты Аварийно-спасательной службы Ленобласти нашли в воде острые куски металла. Об этом сообщили в пресс-службе правительства 47-го региона.

Спасатели провели рейд на пляже после просьбы людей, которые наткнулись на опасные предметы в воде. Отметим, что представители службы пришли на помощь купальщикам, несмотря на то, что здесь запрещено плавать. 

Известно, что ежедневно спасатели проверяют пляжи более 50 рек и озер.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, где можно купаться в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: где купаться, ленобласть, очистили озеро, специалисты аварийно-спасательной службы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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