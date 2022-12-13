Синоптики предупредили о сильном ветре в Ленобласти 3 мая

Днем в регионе обещают кратковременные дожди.

В среду, 3 мая, в Ленобласти ожидается дождливая и облачная погода. Иногда жители будут видеть солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью столбики термометров покажут +1...+6 градусов. Днем воздух прогреется до +11 градусов. Однако погоду подпортит сильный ветер. Порывы будут достигать 15-17 м/с.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти на берегах озер установят мусорные контейнеры.

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