В Ленобласти на берегах озер установят мусорные контейнеры

Мусор будут вывозить арендаторы и собственники территории.

В Ленобласти станут чище берега озер и леса. Александр Дрозденко поручил вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину проработать механизм установки мусорных баков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Около сотни мест Ленобласти, где часто отдыхают жители и туристы, приведут в порядок. Около водоемов и в лесах установят контейнеры для мусора. Отходы будут регулярно вывозить.

Содержать баки и вывозить отходы будут арендаторы и собственники территории. Пресс-служба администрации Ленобласти

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