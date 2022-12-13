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В Ленобласти на берегах озер установят мусорные контейнеры
Сегодня, 14:26
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В Ленобласти на берегах озер установят мусорные контейнеры

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Мусор будут вывозить арендаторы и собственники территории.

В Ленобласти станут чище берега озер и леса. Александр Дрозденко поручил  вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину проработать механизм установки мусорных баков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Около сотни мест Ленобласти, где часто отдыхают жители  и туристы, приведут в порядок. Около водоемов и в лесах установят контейнеры для мусора. Отходы будут регулярно вывозить. 

Содержать баки и вывозить отходы будут арендаторы и собственники территории.

Пресс-служба администрации Ленобласти

Ранее на Piter.tv: прокуратура Ленобласти проводит проверку после взрыва на ЛЭП.

Фото: Pxhere

Теги: благоустройство берегов, дрозденко, ленобласть, мусор, отдых в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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