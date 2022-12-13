Правоохранители завели уголовное дело по статье "Диверсия".

Прокуратура Ленобласти проводит проверку после взрыва на ЛЭП. В Гатчинском районе сегодня ночью, 2 мая, произошло обрушение линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По предварительным данным, взорвалось неустановленное вещество вблизи от объекта электрической сети. На место случившегося выехали сотрудники прокуратуры, следственного комитета и аварийных служб. Сейчас оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "Диверсия". Личность преступника устанавливается.

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Видео: Телеграм / Прокуратура Ленинградской области

Фото: Телеграм / Александр ДроZденко