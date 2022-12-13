Бастрыкин потребовал завести уголовное дело после жалоб на нарушение прав жителей СНТ "Славянка"

В садоводстве нет дороги, по которой могли бы проехать автомобили.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после претензий жителей СНТ "Славянка" по поводу отсутствия дороги. Дачники из Ленобласти рассказали, что по грязной дороге не могут проехать машины скорой помощи и пожарные. Они пожаловались на нарушение своих прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще в 2019 году единственную дорогу в СНТ сдали в аренду фирме "Р-Индустрия". Тяжелая техника превратила проезжую часть в месиво, по которому теперь никто не может проехать.

Члены садового товарищества обращались в администрацию. Однако вопрос так и не решился.

Председатель СК РФ потребовал доложить о результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Фото: Telegram / Следком