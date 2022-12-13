  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:34
140
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты Росприроднадзора установили источник масляных пятен на реке Охта

0 0

Сотрудники ТЭЦ установили боновые заграждения в месте сброса загрязнённых стоков в реку.

Специалисты Росприроднадзора выяснили, что источником загрязнений на реке Охта является филиал "Невский", находящийся на балансе Северной ТЭЦ-21. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В понедельник, 1 мая, жители Мурино запаниковали, увидев масляные пятна в реке. Они обратились в Росприроднадзор. На место случившегося выехали экологи. Они попали на территорию абонента. Были проведены работы по локализации сброса. 

Сотрудники ТЭЦ установили боновые заграждения в месте сброса загрязненных стоков в реку. Ситуация находится на контроле у Росприроднадзора. Подробности уточняются.
  
Ранее на Piter.tv: в Неве заметили разлив нефтепродуктов.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: масляные пятна в охте, охта, река, росприроднадзор, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии