Специалисты Росприроднадзора установили источник масляных пятен на реке Охта

Сотрудники ТЭЦ установили боновые заграждения в месте сброса загрязнённых стоков в реку.

Специалисты Росприроднадзора выяснили, что источником загрязнений на реке Охта является филиал "Невский", находящийся на балансе Северной ТЭЦ-21. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник, 1 мая, жители Мурино запаниковали, увидев масляные пятна в реке. Они обратились в Росприроднадзор. На место случившегося выехали экологи. Они попали на территорию абонента. Были проведены работы по локализации сброса.

Сотрудники ТЭЦ установили боновые заграждения в месте сброса загрязненных стоков в реку. Ситуация находится на контроле у Росприроднадзора. Подробности уточняются.



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