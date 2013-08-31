В Ленобласть в воскресенье вернется мороз

На дорогах будет скользко.

В воскресенье, 25 декабря, в Ленобласти опять будет холодно. В регионе ожидается переменная облачность, пройдет слабый снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров покажут ночью -2...-7 градусов, а в некоторых районах подморозит до -10 градусов. Днем температура опустится до -1...-6 градусов.

На дорогах будет скользко. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее на Piter.tv: в Луге 50-летний мужчина получил травму головы из-за схода наледи и снега с крыши.

Фото: Pxhere, ГУ МЧС по Ленобласти