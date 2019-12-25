В Ленобласти 22 ноября ожидается снег

Температура воздуха днем составит 0...=5 градусов.

В понедельник, 22 ноября, в Ленобласть нагрянет снег. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в некоторых районах области пройдет умеренный снег. Температура воздуха ночью составит на западе – -2...-7 градусов, на востоке – -8...-13 градусов, днем – 0...-5 градусов. День жители региона проведут в компании юго-западного, южного ветра, порывы которого достигнут 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее петербуржцам рассказали, когда в город придет зимняя погода.

Фото: Piter.tv