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Тепло не придет в Ленобласть 20 июня
Сегодня, 14:20
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Тепло не придет в Ленобласть 20 июня

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Градусники на окнах покажут +14...+19 градусов.

Неделя в Ленобласти начнется с дождливой и прохладной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +7...+12 градусов, днем потеплеет до +14...+19 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. 

Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём существенно не изменится.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, когда петербуржцы смогут открыть купальный сезон.

Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по ЛО

Теги: климат, мчс, погода в ленобласти, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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