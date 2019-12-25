Тепло не придет в Ленобласть 20 июня

Градусники на окнах покажут +14...+19 градусов.

Неделя в Ленобласти начнется с дождливой и прохладной погоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +7...+12 градусов, днем потеплеет до +14...+19 градусов. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление ночью будет повышаться, днём существенно не изменится.

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Фото: Pexels, пресс-служба ГУ МЧС по ЛО