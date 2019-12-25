  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Грозы и кратковременные дожди настигнут Ленобласть 19 июня
Сегодня, 15:36
108
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Грозы и кратковременные дожди настигнут Ленобласть 19 июня

0 0

Столбики термометров покажут +16...+21 градусов.

В воскресенье, 19 июня, в Ленобласти будет холодно и дождливо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов выпадут осадки, в некоторых местах ожидается гроза. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Синоптики предупредили о грозах. Ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов, днем потеплеет до +16...+21 градусов. 

Ранее на Piter.tv: в Сосновом Бору четыре водоема признали пригодными для купания.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, погода природа, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии