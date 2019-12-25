Грозы и кратковременные дожди настигнут Ленобласть 19 июня

Столбики термометров покажут +16...+21 градусов.

В воскресенье, 19 июня, в Ленобласти будет холодно и дождливо. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов выпадут осадки, в некоторых местах ожидается гроза. Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Синоптики предупредили о грозах. Ночью температура воздуха составит +10...+15 градусов, днем потеплеет до +16...+21 градусов.

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Фото: Piter.tv