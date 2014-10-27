В Сосновом Бору четыре водоема признали пригодными для купания

Пляжи будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00.

Четыре водоема вблизи Соснового Бора признали пригодными для купания. Это пляжи "Устье" и"Липово", а также карьеры рядом с кооперативом "Весна" и садоводством "Бастион" ("Смольненский"). Об этом сообщило издание "Маяк" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Пляжи будут работать ежедневно с 11:00 до 19:00, а карьеры только по выходным в этот же временной промежуток. На местах в указанные часы будут дежурить спасатели.

В реке Коваш, Глуховке, озере Калищенское купаться категорически запретили.

Ранее петербуржцам рассказали, в каких водоемах не нужно купаться.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)