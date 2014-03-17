В Ленобласти 18 октября воздух прогреется до +13 градусов

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", осадков завтра не будет.

В Ленобласти в пятницу, 18 октября, ожидается переменная облачность. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", осадков завтра не будет. Ночью подует юго-западный со скоростью 3-8 м/с, а днем – до 6-11 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, местами до -1 градуса, в дневное – до +8...+13 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем немного повысится.

В Петербурге и Ленобласти отмечается потепление с 17 октября. В регионе в ближайшее время сохранится сухая погода.

Фото: Piter.TV