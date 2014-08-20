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Грозы и дожди настигнут Ленобласть 18 июля
Сегодня, 16:50
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Грозы и дожди настигнут Ленобласть 18 июля

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С надеждами на теплую погоду в начале недели можно попрощаться.

В понедельник в Ленобласти будет прохладно и серо. Синоптики предупредили о мороси и грозах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по 47-му региону со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет густыми облаками. Но иногда будет выглядывать солнце, которому не удастся сильно прогреть воздух. Столбики термометров покажут всего +16...+21 градусов. 

В регионе подует  юго-западный, западный ветер. Порывы будут достигать 5-10 м/с.  Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее на Piter.tv: неделя в Петербурге начнется с прохладной погоды.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, pxhere

Теги: грозы, дожди, мчс, погода в ленобласти, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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