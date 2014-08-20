Грозы и дожди настигнут Ленобласть 18 июля

В понедельник в Ленобласти будет прохладно и серо. Синоптики предупредили о мороси и грозах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по 47-му региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Небо затянет густыми облаками. Но иногда будет выглядывать солнце, которому не удастся сильно прогреть воздух. Столбики термометров покажут всего +16...+21 градусов.
В регионе подует юго-западный, западный ветер. Порывы будут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.
Ранее на Piter.tv: неделя в Петербурге начнется с прохладной погоды.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, pxhere
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