Грозы и дожди настигнут Ленобласть 18 июля

С надеждами на теплую погоду в начале недели можно попрощаться.

В понедельник в Ленобласти будет прохладно и серо. Синоптики предупредили о мороси и грозах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по 47-му региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет густыми облаками. Но иногда будет выглядывать солнце, которому не удастся сильно прогреть воздух. Столбики термометров покажут всего +16...+21 градусов.

В регионе подует юго-западный, западный ветер. Порывы будут достигать 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало.

Ранее на Piter.tv: неделя в Петербурге начнется с прохладной погоды.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти, pxhere