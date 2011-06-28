  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Неделя в Петербурге начнется с прохладной погоды
Сегодня, 15:29
135
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Неделя в Петербурге начнется с прохладной погоды

0 0

Воздух прогреется до +17...+19 градусов.

В понедельник, 18 июля, будет лить дождь. Тепла в начале недели ждать не стоит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью  градусники за окнами покажут всего +12...+14 градусов. Днем большого потепления ждать не стоит. Воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Подует юго-западный, западный ветер. В темное время суток его скорость составит 3-8 м/с. Днем порывы будут достигать 5-10 м/с. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что гигантская воксельная инсталляция в виде краба появилась в Мурино.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, природа, прогноз погоды, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии