В Ленобласти 14 октября температура воздуха достигнет +9 градусов

На западе и востоке пройдут небольшие дожди.

В Ленобласти в понедельник, 14 октября, ожидается до +9 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра будет облачная погода. На западе и востоке пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 2-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем +4...+9 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы рассказывали о том, что начало октября в Петербурге стало самым холодным за последние 5 лет.

Фото: Piter.TV