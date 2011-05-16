  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 14 октября температура воздуха достигнет +9 градусов
Сегодня, 15:37
141
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 14 октября температура воздуха достигнет +9 градусов

0 0

На западе и востоке пройдут небольшие дожди.

В Ленобласти в понедельник, 14 октября, ожидается до +9 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра будет облачная погода. На западе и востоке пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный 2-9 м/с. 

Температура воздуха ночью составит +2...+7 градусов, днем +4...+9 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится. 

Ранее мы рассказывали о том, что начало октября в Петербурге стало самым холодным за последние 5 лет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: октябрь, погода в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии