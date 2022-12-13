Выходные в Ленобласти начнутся со снегопада и тумана

В некоторых районах ночью подморозит до -12 градусов.

В субботу, 24 февраля, жители Ленобласти смогут насладиться по-настоящему зимней погодой. В регионе обещают снегопад и небольшой мороз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками. Улицы Ленинградской области окутает туман. Подует ветер восточных направлений. Ночью порывы будут достигать 2-7 м/с, днем он усилится до 11 м/с.

Температура воздуха в темное время суток упадет до -4...-9 градусов. В некоторых районах подморозит до -12 градусов. Днем обещают до -1...-6 градусов.

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем слабо повышаться.

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Фото: ГУ МЧС по ЛО, Pexels