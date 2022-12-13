  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти в воскресенье обещают небольшой снегопад и легкий мороз
Сегодня, 14:47
161
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти в воскресенье обещают небольшой снегопад и легкий мороз

0 0

Столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

В воскресенье, 19 февраля, в Ленобласти обещают облачную погоду. На западе региона выпадут умеренный снег, на востоке осадков будет меньше. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЛО со ссылкой на  ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров покажут -2...-7 градусов. На востоке подморозит до -10 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться. Водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах. 

Ранее на Piter.tv: сотрудники Следкома подготовят доклад о состоянии дачи Фаберже в Петербурге.

Фото: Unsplash

Теги: зима в ленобласти, мчс, прогноз погоды, снегопад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии