В Ленобласти в воскресенье обещают небольшой снегопад и легкий мороз

Столбики термометров покажут -2...-7 градусов.

В воскресенье, 19 февраля, в Ленобласти обещают облачную погоду. На западе региона выпадут умеренный снег, на востоке осадков будет меньше. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЛО со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует юго-восточный, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбики термометров покажут -2...-7 градусов. На востоке подморозит до -10 градусов.

Атмосферное давление будет мало меняться. Водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах.

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