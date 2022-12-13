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В понедельник в Ленобласти обещают "температурные качели"
Сегодня, 15:39
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В понедельник в Ленобласти обещают "температурные качели"

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Ночью подморозит до -5...-10 градусов, но днем ожидается плюсовая температура.

В Ленобласти неделя начнется со снегопада и тепла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Временами из-за облаков будет выглядывать мартовское солнце. В регионе обещают "температурные качели". Ночью температура воздуха упадет до -5...-10 градусов. Днем потеплеет до +2...-3 градусов. 

Выпадет умеренный снег, в некоторых районах осадков будет меньше. Подует ветер разных направлений со скоростью 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv: неделя закончится в Петербурге порывистым ветром и снегопадом.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти, Pxhere

Теги: мчс, погода в ленобласти, прогноз погоды, северо-западное угмс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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