В понедельник в Ленобласти обещают "температурные качели"

Ночью подморозит до -5...-10 градусов, но днем ожидается плюсовая температура.

В Ленобласти неделя начнется со снегопада и тепла. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Временами из-за облаков будет выглядывать мартовское солнце. В регионе обещают "температурные качели". Ночью температура воздуха упадет до -5...-10 градусов. Днем потеплеет до +2...-3 градусов.

Выпадет умеренный снег, в некоторых районах осадков будет меньше. Подует ветер разных направлений со скоростью 7-12 м/с. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее на Piter.tv: неделя закончится в Петербурге порывистым ветром и снегопадом.

Фото: ГУ МЧС по Ленобласти, Pxhere