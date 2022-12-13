Неделя закончится в Петербурге порывистым ветром и снегопадом

Температура воздуха опустится до минус пяти градусов, в Ленобласти подморозит до минус шести градусов.

Сегодня, 12 марта, в Петербурге сохранится зимняя погода. Небо затянет плотными облаками, выпадет много снега. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, на погоду в городе будет влиять тыловая часть циклона, уходящего своим центром в Карелию. В первой половине дня возможны обильные осадки. Вечером горожане увидят солнце.

Температура воздуха опустится до минус пяти градусов, в Ленобласти подморозит до минус шести градусов. Подует западный ветер со скоростью 10 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 744 миллиметра ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Следующая неделя начнется с хорошей погоды. В Петербурге потеплеет до +2 градусов, осадков в понедельник не будет.

Ранее на Piter.tv: в воскресенье циклон принесет в Ленобласть метель.

Фото: Piter.tv