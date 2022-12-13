В воскресенье циклон принесет в Ленобласть метель

Подует ветер со скоростью 15-18 м/с.

В воскресенье, 12 марта, в Ленобласти ожидается облачная погода. Иногда из-за облаков будет выглядывать солнце. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Балтийский циклон принесет в Ленинградскую область метель. Синоптики обещают мокрый, местами сильный снег.

Ночью подует северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Днем он сменит направление и будет дуть с северо-запада, запада. Порывы будут достигать 15-18 м/с.

В темное время суток в регионе подморозит до -4...-9 градусов. На юго-востоке будет тепло, всего 0 градусов. Днем столбики термометров покажут 0...-5 градусов.

На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

Ранее на Piter.tv: в субботу порывы ветра в Петербурге будут достигать 18 м/с.

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