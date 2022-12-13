В субботу порывы ветра в Петербурге будут достигать 18 м/с

В городе начнется метель.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. В городе обещают в ближайшие часы ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

После обеда в Северной столице начнется метель. Выпадет много осадков.

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 12 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег, метель, усиление ветра до 18 м/с. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Синоптик Александр Шувалов пообещал Петербургу 12 сантиметров снега на выходных. Такие цифры – треть месячной нормы.

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