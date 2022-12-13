Синоптик Александр Шувалов пообещал Петербургу 12 сантиметров снега на выходных

По словам специалиста, что такие цифры – треть месячной нормы.

Синоптик Александр Шувалов рассказал, какую погоду ждать в Петербурге 12 марта. Северную столицу ждет снежный коллапс. Город накроет снегом. Об этом специалист написал в своем tg-канале.

В Петербурге выпадет от 10 до 12 сантиметров снега. По словам синоптика, что такие цифры – треть месячной нормы.

В Санкт-Петербурге, который окажется на самом острие балтийского циклона, в воскресенье может выпасть10-12 сантиметров снега. А это худо-бедно тоже треть месячной нормы. Александр Шувалов, синоптик

Кроме того, обильные осадки выпадут в Великом Новгороде и Пскове. Балтийский циклон устроит в регионе "снежный фитнес с лопатами наперевес", отметил Шувалов.

Ранее на Piter.tv: петербуржцев предупредили о сильном ветре в субботу.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"