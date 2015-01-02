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В августе в Петербурге солнце светило 251 час
Сегодня, 14:00
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В августе в Петербурге солнце светило 251 час

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Средняя температура месяца на 1-2 градуса ниже, чем в прошлом августе.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов 3 сентября подвел итоги погоды августа в городе. Данными он поделился в своем tg-канале. 

Средняя температура месяца на 1-2 градуса ниже, чем в прошлом августе. Показатель составил +18,7 градусов. 

Большее количество осадков в центре Северной столицы выпало за счет ливневых дождей в течение всего шести дней. Всего их оказалось 171,5 миллиметр. 

А вот солнечное сияние примерно на уровне 2022 и 2023 годов, хотя и уступает много самым солнечным августам. В 1996 году солнце светило в городе 335,7 часа. Но количество солнечных дней этого августа почти максимальное. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Так, в августе солнце светило 30 дней и 251 час. 

Максимальная температура в Петербурге отмечена в последний день месяца: это и рекорд дня, и самый жаркий день августа. 

Ранее на Piter.TV: в первую неделю сентября в Петербурге будет теплая погода

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в августе
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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