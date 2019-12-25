В первую неделю сентября в Петербурге будет тёплая погода

В ночные часы температура начнет снижаться, что связано с более длинными сентябрьскими ночами.

Неделя в Санкт-Петербурге началась с переменчивой погоды, однако вскоре она стабилизируется и станет более комфортной. Атмосферное давление будет расти, что приведет к усилению антициклона, который сместится с северо-востока Европейской территории России. Уже со среды этот антициклон начнет определять погоду в регионе: установится сухая и теплая погода, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Во вторник на территории Ленинградской области возможны кратковременные дожди, но затем осадки прекратятся. Ветер будет преимущественно восточным или юго-восточным и слабым. Дневные температуры в первой половине недели будут колебаться от +23 до +28 градусов, а ко второй половине недели станет немного прохладнее — до +20...+25 градусов.

В ночные часы температура начнет снижаться, что связано с более длинными сентябрьскими ночами и ясным небом, способствующим охлаждению. Ночью температура в области может опускаться до +8...+13 градусов, а в некоторых районах даже до +4 градусов. В Санкт-Петербурге и рядом с крупными водоемами ночные температуры будут выше — от +14 до +16 градусов. Температура воды в Неве и Финском заливе останется комфортной для купания, достигнув +18...+20 градусов.

Ожидается, что вся неделя в Санкт-Петербурге будет сухой, включая выходные, так как следующий атмосферный фронт подойдет только к следующему понедельнику. Лето продолжается, и петербуржцы могут наслаждаться теплыми днями.

Фото: Piter.tv