Петербуржцев ожидает переменная облачность и небольшой гололед на дорогах 24 февраля

Жителей Северной столицы ожидают температурные качели.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в начале новой рабочей недели в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -4…-6 градусов, местами до -9 градусов. Днем ожидается от -1 до +1 градуса.

На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными на дорогах в связи с возможной гололедицей.

Ранее Piter.TV сообщал, что вторая декада февраля в Петербурге оказалась одной из самых холодных за последние годы.

Фото: Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"