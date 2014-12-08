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Петербуржцев ожидает переменная облачность и небольшой гололед на дорогах 24 февраля
Сегодня, 17:59
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Петербуржцев ожидает переменная облачность и небольшой гололед на дорогах 24 февраля

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Жителей Северной столицы ожидают температурные качели.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в начале новой рабочей недели в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью опустится до -4…-6 градусов, местами до -9 градусов. Днем ожидается от -1 до +1 градуса.

На дорогах местами возможна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. Водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными на дорогах в связи с возможной гололедицей.

Ранее Piter.TV сообщал, что вторая декада февраля в Петербурге оказалась одной из самых холодных за последние годы.

Фото: Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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