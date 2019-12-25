Вторая декада февраля в Петербурге оказалась одной из самых холодных за последние годы

Средняя температура воздуха в этот период составила -6,7 градусов, что ниже, чем в первой декаде февраля этого года (-4,2 градуса).

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвёл итоги погоды второй декады февраля. Этот период отметился ежедневными осадками, за исключением последнего дня, однако их общее количество составило всего 9,4 мм, что равно 26% от месячной нормы. Все осадки выпали в виде снега, что порадовало горожан.

Солнечная активность была низкой: солнце светило лишь 4 дня, а общая продолжительность солнечного сияния составила 15,9 часа. Это меньше половины от возможного показателя. Для сравнения, в середине февраля 1963 года солнце светило 42 часа.

Средняя температура воздуха в этот период составила -6,7 градусов, что ниже, чем в первой декаде февраля этого года (-4,2 градуса), а также холоднее, чем в прошлом году. Такая температура стала одной из самых низких за последние 13 лет для середины месяца.

После холодных зим 2010, 2011 и 2012 годов в Петербурге наблюдался продолжительный период тёплой погоды, иногда даже с положительной средней температурой. Исключением стал только 2021 год, когда средняя температура второй декады февраля опустилась до -12,1 градуса. В этом году показатель стал вторым самым низким за этот период.

Фото: Piter.tv