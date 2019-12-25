Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных

На выходных ожидается до +28 градусов.

Петербуржцев ждут солнечные выходные. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Субботний день, 3 июля, пройдет без осадков в сопровождении умеренного северо-восточного ветра. Ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов, днём воздух прогреется до +25…+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В воскресенье, 4 июля, в городе также не наблюдаются осадки. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем же – +26 …+28 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Piter.tv писал, что синоптик раскрыл, какой будет июльская погода в Петербурге.

Фото: Piter.tv