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Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных
Сегодня, 15:59
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Синоптики рассказали о погоде в Петербурге на выходных

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На выходных ожидается до +28 градусов.

Петербуржцев ждут солнечные выходные. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Субботний день, 3 июля, пройдет без осадков в сопровождении умеренного северо-восточного ветра. Ночью температура воздуха составит +14…+16 градусов, днём воздух прогреется до +25…+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. 

В воскресенье, 4 июля, в городе также не наблюдаются осадки. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем же – +26 …+28 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Piter.tv писал, что синоптик раскрыл, какой будет июльская погода в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: выходные, погода, синоптики
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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