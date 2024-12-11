В Петербурге и Ленобласти 3 февраля ожидается облачная погода, небольшой снег и гололедица

Зима в самом разгаре.

По прогнозам ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода. Ночью местами пройдет умеренный снег.

Ветер будет северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток составит от -4 до -6 градусов Цельсия.

На дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Жителям города рекомендуется быть внимательными и осторожными на дорогах и тротуарах.

Ранее Piter.TV сообщал, что январь 2024 года стал самым "мокрым" за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"