Январь в Петербурге побил все рекорды по осадкам

Впервые их количество преодолело отметку в 100 мм.

Январь 2024 года стал самым "мокрым" за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге. По словам главного синоптика города Александра Колесова, количество выпавших осадков впервые превысило отметку в 100 мм.

"Такого еще не было в истории города в январе. В течение месяца мы видели и сильный снег заваливший город, и значительные дожди больше похожие на летне-осенний период" Александр Колесов

Причём, осадки шли практически на протяжении всего месяца, что также является нетипичным для января. Кроме того, первый месяц 2025 года запомнился малым количеством солнечных дней. Максимальное количество солнечных часов в январе достигало 50 (в 1982 году), однако в этом году солнце появлялось крайне редко. Впрочем, как отметил синоптик, ситуация не была столь же печальной, как в 1968 и 1986 годах, когда в январе солнце не показывалось ни разу.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге и Ленобласти ожидается сильный снег и гололедица 2 февраля.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"