Рабочая неделя в Петербурге и Ленобласти начнётся с дождя и мокрого снега

В течение суток столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов.

По прогнозам ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в понедельник, 23 декабря, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега.

Ветер будет южный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. Дорожная обстановка будет сложной, поэтому пешеходов и водителей просят быть внимательнее.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржцам показали проект мемориала в честь Ленинградской битвы.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"