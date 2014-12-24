В Петербурге и Ленобласти 22 декабря ожидаются мокрый снег и гололедица

Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в воскресенье, 22 декабря, ожидается облачная погода с осадками. Ночью пройдет обычный и мокрый снег, а днем обещают небольшие осадки.

В отдельных местах возможно налипание мокрого снега, что может осложнить дорожную обстановку. Ветер юго-западный, южный, умеренный, сообщают в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов, а днём она поднимется до +3 по Цельсию. На дорогах ожидается сложная обстановка из-за гололёда. Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными и осторожными.Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Ласточки" от Петербурга до Великого Новгорода станут круглогодичными по выходным.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"