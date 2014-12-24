“Ласточки” от Петербурга до Великого Новгорода станут круглогодичными по выходным

Ранее эти поезда ходили только в летнем расписании.

Октябрьская железная дорога (ОЖД) подготовила новогодний подарок для пассажиров: с 1 января 2025 года скоростные поезда "Ласточка", курсирующие по маршруту Санкт-Петербург — Великий Новгород, будут доступны круглый год по выходным.

Ранее эти поезда ходили только в летнем расписании, но теперь, как сообщили в пресс-службе ОЖД, они будут курсировать на постоянной основе по субботам и воскресеньям.

Кроме того, для удобства пассажиров, отправляющихся из Великого Новгорода, маршрут будет продлён до Московского вокзала Санкт-Петербурга. Таким образом, по маршруту "Московский вокзал — Великий Новгород — Московский вокзал" будут курсировать 4 пары поездов в выходные дни: 1, 3, 4, 6, 7 января, а затем, начиная с 11 января, каждую субботу и воскресенье.

Этот новогодний подарок от ОЖД позволит пассажирам с комфортом планировать поездки между двумя городами в любое время года.

Ранее Piter.TV сообщал, что зарубежный турпоток в Санкт-Петербург вырос на 46% в 2024 году.

Фото: Piter.TV