В Петербурге и Ленобласти 20 октября продолжится бабье лето

В Санкт-Петербург и Ленинградской области продолжается золотая осень. Дождей и заморозков синоптики не обещают. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 20 октября, покажут до +12-14 градусов.
Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов по Цельсию, днём столбики термометров покажут до +14. Атмосферное давление ночью изменится мало, днём — начнёт слабо понижаться.
Ранее Piter.TV сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещает тёплую погоду.
Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"
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