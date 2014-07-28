В Петербурге и Ленобласти 20 октября продолжится бабье лето

Жители и гости Северной столицы смогут насладиться хорошей погодой.

В Санкт-Петербург и Ленинградской области продолжается золотая осень. Дождей и заморозков синоптики не обещают. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 20 октября, покажут до +12-14 градусов.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов по Цельсию, днём столбики термометров покажут до +14. Атмосферное давление ночью изменится мало, днём — начнёт слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещает тёплую погоду.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"