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В Петербурге и Ленобласти 20 октября продолжится бабье лето
Сегодня, 17:48
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В Петербурге и Ленобласти 20 октября продолжится бабье лето

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Жители и гости Северной столицы смогут насладиться хорошей погодой.

В Санкт-Петербург и Ленинградской области продолжается золотая осень. Дождей и заморозков синоптики не обещают. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров в воскресенье, 20 октября, покажут до +12-14 градусов. 

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до +6 градусов по Цельсию, днём столбики термометров покажут до +14. Атмосферное давление ночью изменится мало, днём — начнёт слабо понижаться. 

Ранее Piter.TV сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещает тёплую погоду.

Фото:  Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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