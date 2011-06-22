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Синоптик Колесов заявил, что выходные в Петербурге будут теплыми
Сегодня, 12:20
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Синоптик Колесов заявил, что выходные в Петербурге будут теплыми

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Однако ночи в Ленобласти в этом антициклоне прохладные.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что погода в регионе на выходных, 19 и 20 октября, не изменится. 

Сегодня, 18 октября, облаков в небе достаточно мало. 

Поэтому день сегодня будет один из самых теплых, максимальная температура в Санкт-Петербурге достигнет +13 градусов, а может и превысит это значение. Но надо отметить, что еще не весь теплый воздух поступил к нам с запада, и адвекция тепла медленно, но продолжается. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Выходные дни ожидаются сухими и теплыми, дневная температура останется в тех же пределах – +11…+13 градусов. Однако ночи в Ленобласти в этом антициклоне прохладные, столбики термометров местами покажут до -1 градуса.

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в октябре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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