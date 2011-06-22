Синоптик Колесов заявил, что выходные в Петербурге будут теплыми

Однако ночи в Ленобласти в этом антициклоне прохладные.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что погода в регионе на выходных, 19 и 20 октября, не изменится.

Сегодня, 18 октября, облаков в небе достаточно мало.

Поэтому день сегодня будет один из самых теплых, максимальная температура в Санкт-Петербурге достигнет +13 градусов, а может и превысит это значение. Но надо отметить, что еще не весь теплый воздух поступил к нам с запада, и адвекция тепла медленно, но продолжается. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Выходные дни ожидаются сухими и теплыми, дневная температура останется в тех же пределах – +11…+13 градусов. Однако ночи в Ленобласти в этом антициклоне прохладные, столбики термометров местами покажут до -1 градуса.

Фото: Piter.TV