В среду антициклон позволит солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы в Петербурге

Температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы.

В среду, 9 июня, условия погоды в Петербурге будет определять гребень антициклона. При переменной облачности обойдется без дождей. Солнечные лучи смогут хорошо прогреть воздушные массы в городе, благодаря чему температурный фон будет на 2-3 градуса выше нормы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, воздух в городе сегодня прогреется до +23…+25 градусов, в Ленобласти до +21…+26. Ветер подует с северо-востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее семейство бобров едва не затопило дорогу в Ленобласти.

Фото: Instagram / d1mka.vetrov