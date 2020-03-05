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Семейство бобров едва не затопило дорогу в Ленобласти
Сегодня, 7:20
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Семейство бобров едва не затопило дорогу в Ленобласти

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Они построили мощный заслон из плотин, в результате вода стала подступать к дорожной насыпи.

Дорожникам пришлось спасать трассу в Тосненском районе Ленобласти от семейства бобров. Животные построили мощный заслон из плотин на реке Сердце и едва не затопили дорогу. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор" в Instagram "Дороги Ленобласти".

Река Сердце протекает неподалеку от автодороги Лисино-Корпус – Радофинниково. Реку облюбовали бобры. Их мощный заслон мешал нормальному течению реки, в результате вода стала подступать к дорожной насыпи.

Дорожникам пришлось разбирать плотины. Часть бревен была в руку толщиной. Ни один бобер не пострадал.

По нашим данным, они решили сменить место дислокации подальше в лес. Так спокойнее.

Пишут дорожники

Ранее в Петербурге блогера оштрафовали на 650 тысяч из-за войны с бобрами.

Фото: Instagram / dorogi_lo

Теги: бобры, дорожники, плотина
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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