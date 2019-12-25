Легкий морозец и снег ожидаются в Петербурге в пятницу

В пятницу, 3 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет снег. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов. Днем ожидается легкий морозец -4…-6 градусов.
Ветер подует с северо-востока, востока умеренный. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.
Ранее мы рассказывали о погодных аномалиях в Северной столице зимой за всю историю наблюдений.
Фото: pexels.com
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