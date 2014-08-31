В Петербурге 24 сентября воздух прогреется до +19 градусов

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 24 сентября, Петербург окажется под влиянием тыловой части циклонического вихря. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, однако температура воздуха останется на 2-3 градуса выше климатической нормы.

В городе столбики термометров поднимутся до +17…+19 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, 25 сентября, без осадков. Температура воздуха в Северной столице +16…+18 градусов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ожидается подъем воды в реках и каналах.

Фото: Piter.TV