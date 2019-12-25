В Петербурге ожидается подъём воды в реках и каналах

При этом, сегодня еще будет до +20 градусов и без ветра.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что сегодня в городе будет "сложная, но летняя погода".

Сегодня даже при облачности и возможном кратковременном дожде воздух в Петербурге прогреется почти до +20 градусов.

Атмосферный фронт с запада приходит к нам в ночь, да еще и ветер начинает усиливаться, так что завтра погода не очень комфортная. Александр Колесов, синоптик

В среду, 20 сентября, ожидаются кратковременные дожди, ветер и температура в районе +15…+17 градусов. Самый сильный ветер, уже от юго-запада, будет завтра утром и днём. Ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, поэтому возможен очередной подъем уровня воды в реках до 1 метра.

Во второй половине недели перспективы сухой и очень тёплой погоды всё еще остаются, подытожил синоптик.

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