Холодный атмосферный фронт сформирует погоду в Петербурге 17 сентября

Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди.

В воскресенье, 17 сентября, на погоду в Петербурге повлияет холодный атмосферный фронт. Об этом рассказал синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Атмосферный фронт сделает облака более плотными, усилит ветер. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха в Северной столице +18…+20 градусов, по Ленобласти +16…+21 градус. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В понедельник, 18 сентября, будет без осадков. Столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов.

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Фото: Piter.TV